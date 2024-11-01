edición general
Adiós al arancel del 110% a los coches: el motor europeo se lanza a la conquista del inexplorado mercado indio

El acuerdo comercial entre la UE e India reduce los aranceles a los coches europeos del 110% al 10%, abriendo un enorme mercado con gran potencial de crecimiento. India, con 1,5 mil millones de habitantes y baja tasa de vehículos por hogar, podría convertirse en el tercer mayor mercado mundial en 2030. BMW y Mercedes son las marcas europeas con mayor presencia actual, aunque limitada. El pacto podría duplicar las exportaciones europeas para 2032, pero persisten desafíos como la competencia local y las preferencias por vehículos pequeños

aupaatu #3 aupaatu *
India no vende vehículos eléctricos con la tecnología y el precio de los Chinos,que es lo que preocupa a Europa en el intercambio comercial
HeilHynkel #1 HeilHynkel
En la India por lo general la gente no tiene mucha pasta ... pero son tantos y hay tanta desigualdad que igual es un mercado mayor que Alemania, Francia y España junto para coches de lujo.

Y si hacemos coches estilo años 90 (ni ABS, ni finuras, ni hostias) igual entramos en la gama media de allí.
#2 sliana
#1 no te preocupes, llegarán el mismo producto de aquí pero a mitad de precio.
