Adiós al arancel del 110% a los coches: el motor europeo se lanza a la conquista del inexplorado mercado indio

El acuerdo comercial entre la UE e India reduce los aranceles a los coches europeos del 110% al 10%, abriendo un enorme mercado con gran potencial de crecimiento. India, con 1,5 mil millones de habitantes y baja tasa de vehículos por hogar, podría convertirse en el tercer mayor mercado mundial en 2030. BMW y Mercedes son las marcas europeas con mayor presencia actual, aunque limitada. El pacto podría duplicar las exportaciones europeas para 2032, pero persisten desafíos como la competencia local y las preferencias por vehículos pequeños