Adif reabrirá el 30 de abril la conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid

La conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid, interrumpida desde principios de febrero, se recuperará el 30 de abril a las 12:00 horas, según han confirmado a EFE fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). La línea de AVE Málaga-Madrid sufrió un cierre significativo a principios de febrero de 2026 (específicamente tras un incidente el 4 de febrero) debido a un grave desprendimiento de un talud en Álora, provocado por fuertes lluvias.
