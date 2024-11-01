Adif descartó reducir la velocidad en el tramo del accidente como pidieron los maquinistas pese a que ya había habido incidentes previos

El sindicato ferroviario Semaf advirtió de que la velocidad máxima permitida y que no alcanzaban ninguno de los dos trenes en el momento del siniestro provoca "la degradación profunda y acelerada" de los trenes, así como "baches, garrotes y descompensación de la catenaria". En junio de 2025 las altas temperaturas y las vibraciones provocaron dos incidencias en Adamuz.
The Guardian
"Spain train crash: drivers had raised concerns over track before collision that killed 39 – latest updates
Reuters obtains letter from union last year raising worries over potholes and power lines amid investigations into cause of devastating crash"
www.theguardian.com/world/live/2026/jan/19/spain-train-crash-rescue-co
Seguramente no se deberá a una sola causa el accidente.