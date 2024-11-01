Adif descartó reducir la velocidad en el tramo del accidente como pidieron los maquinistas pese a que ya había habido incidentes previos

El sindicato ferroviario Semaf advirtió de que la velocidad máxima permitida y que no alcanzaban ninguno de los dos trenes en el momento del siniestro provoca "la degradación profunda y acelerada" de los trenes, así como "baches, garrotes y descompensación de la catenaria". En junio de 2025 las altas temperaturas y las vibraciones provocaron dos incidencias en Adamuz.