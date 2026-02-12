·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
17087
clics
Peter acabó con Podemos
8714
clics
Esto debería estar prohibido
5131
clics
Salma, desaparecida, no estaba muerta: secuestrada y violada durante dos años en Murcia
5449
clics
“El mundo está en peligro, y no solo por la IA”: el jefe de Seguridad de Anthropic anuncia públicamente su renuncia al cargo
5195
clics
Conductor atropella a delincuente que intentó asaltarlo en carretera de Chile
más votadas
609
Feijóo dice que creará una 'gran agencia de seguridad de transportes', pero ojo, porque ya existe: Sánchez se lo recuerda de esta forma
561
Pedro Sánchez desmonta, uno por uno, todos los bulos de Abascal: 'Su labor es la de expandir el odio'
423
El ex-presidente de Andalucía a Felipe Gónzalez: “¿Por qué no te retiras y nos dejas en paz? Nos das pena”
549
Israel usó armas prohibidas en Gaza: bombas térmicas y de vacío para volatilizar cadáveres
358
Los cines Yelmo niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora se comunicó en valenciano
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
31
clics
La adicción a las pantallas en la adolescencia temprana, asociada a problemas de salud mental
Un estudio con 8.000 menores de 11 y 12 años detecta conductas suicidas, depresión, TDAH, inicio en el consumo de drogas y deterioro de la calidad del sueño
|
etiquetas
:
redes sociales
,
movil
,
pantalla
2
1
0
K
34
tecnología
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
34
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Gadfly
No me jodas!
0
K
7
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente