Ucrania y la corrupción son un duo inseparable. Sin él la guerra no podría continuar. Ambas, la guerra y la corrupción, se alimentan con el dinero de la Unión Europea y ya nadie habla de “escándalos” porque lo normal es el pillaje. La Unión Europea financia la guerra y también la corrupción. Una reducida oligarquía se aprovecha de la guerra, vive gracias a ella y no quiere que se acabe. El Berliner Zeitung asegura que “están involucrados dirigentes políticos del partido de Zelensky, militares y funcionarios de defensa”, a quienes la UE financia