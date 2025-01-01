edición general
13 meneos
17 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

Además de la guerra, la Unión Europea financia la corrupción en Ucrania

Ucrania y la corrupción son un duo inseparable. Sin él la guerra no podría continuar. Ambas, la guerra y la corrupción, se alimentan con el dinero de la Unión Europea y ya nadie habla de “escándalos” porque lo normal es el pillaje. La Unión Europea financia la guerra y también la corrupción. Una reducida oligarquía se aprovecha de la guerra, vive gracias a ella y no quiere que se acabe. El Berliner Zeitung asegura que “están involucrados dirigentes políticos del partido de Zelensky, militares y funcionarios de defensa”, a quienes la UE financia

| etiquetas: corrupción europea , guerra ucrania-corrupcion
10 3 7 K 79 actualidad
4 comentarios
10 3 7 K 79 actualidad
#1 tierramar
Si Zelensky y la oligarquía ucraniana obtienen beneficios de la guerra, harán lo imposible para que no haya paz!! Esto se parece a la guerra civil española que murieron miles de españoles, sufrieron hambruna, para que la elite española (los señoritos) mantuviera sus privilesgios. Y todavía perdura este funcionamiento corrupto: los partidos del Régimen 78 gobiernan para su propio beneficio
2 K 31
Apotropeo #2 Apotropeo
El concepto es el contrario; se financia la corrupción, y la guerra solo es la herramienta.
0 K 8
Mikhail #4 Mikhail
Además de la guerra, la Unión Europea financia la corrupción en Ucrania y en la Unión Europea. :roll:
0 K 8
#3 pozz
Ver a los radicales prorrusos antioccidentales lloriquear, siempre es buena señal.
0 K 7

menéame