Adelante cuestiona si PP y Vox "defenderán" a los andaluces ante el "enorme peligro" de los aranceles de Trump

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha señalado este lunes que los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "evidentemente" que suponen "un enorme peligro para Andalucía", y al respecto se ha preguntado si "partidos que son tan españoles" --en alusión a PP y Vox-- van a "defender" los intereses de agricultores y ganaderos de esta comunidad o van a seguir "arrastrándose" frente al mandatario estadounidense.