Acusan de asesinato a d4vd por la muerte de la adolescente cuyo cuerpo fue hallado en el Tesla del artista

Las autoridades arrestaron al cantante el 16 de abril bajo sospecha de asesinar a Celeste, deteniéndolo en una residencia en Hollywood Hills, a poco más de un kilómetro del depósito de vehículos donde se encontró el cuerpo de la niña dentro de su auto. D4vd está acusado de asesinato bajo el cargo de homicidio con agravantes, actos sexuales continuados, actos sexuales lascivos y obscenos con una persona menor de 14 años y mutilación de restos humanos. Se encuentra detenido sin derecho a fianza.