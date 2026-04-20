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Acusan de asesinato a d4vd por la muerte de la adolescente cuyo cuerpo fue hallado en el Tesla del artista

Acusan de asesinato a d4vd por la muerte de la adolescente cuyo cuerpo fue hallado en el Tesla del artista

Las autoridades arrestaron al cantante el 16 de abril bajo sospecha de asesinar a Celeste, deteniéndolo en una residencia en Hollywood Hills, a poco más de un kilómetro del depósito de vehículos donde se encontró el cuerpo de la niña dentro de su auto. D4vd está acusado de asesinato bajo el cargo de homicidio con agravantes, actos sexuales continuados, actos sexuales lascivos y obscenos con una persona menor de 14 años y mutilación de restos humanos. Se encuentra detenido sin derecho a fianza.

| etiquetas: detenido , d4vd , acusado , asesinato , celeste
5 1 0 K 52 actualidad
4 comentarios
5 1 0 K 52 actualidad
Supercinexin #2 Supercinexin
Joder, qué cara de culpable máximo que tiene. Podría intentar disimular un poco, ponerse un pantalón y una camisa, coño. Parece un actor de The Wire.
1 K 30
Pertinax #1 Pertinax *
¿En un Tesla? Culpable fijo.
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Format_C #3 Format_C
Genio del mal, dejando el cuerpo en su coche.
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#4 ctm2000j
#3 Tal y como decía una de sus canciones...
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menéame