Una acusación pide a la jueza de la dana que recupere los whatsapps con Mazón borrados del móvil de su jefe de gabinete

La acusación popular que ejerce en la causa de la dana el sindicato CGT ha pedido a la jueza instructora que se recuperen los mensajes de WhatsApp entre Carlos Mazón y su jefe de gabinete, el secretario autonómico, José Manuel Cuenca. El alto cargo desveló en su declaración como testigo del pasado 26 de noviembre ante la magistrada que los mensajes se le borraron al cambiar de terminal telefónica y no haberlos conservado en ningún tipo de nube de almacenamiento.

Pues serán tan exculpatorios o inclupatorios como los del fiscal general del estado que no pudieron recuperarse :troll:
#2 Entonces condenado como este
El terminal telefónico del jefe de gabinete, según plantea la acusación popular, se quedó probablemente en las dependencias del departamento de informática de la Generalitat

A ver... Que todo el mundo sabe que todos los departamentos de informática cualificados proceden inmediatamente a la destrucción de los dispositivos a martillazos...
Este tipo estaba de perfil, pero poco a poco se va viendo que también fue responsable del desastre.
Espero que también le den lo suyo.
