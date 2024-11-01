Una acusación pide a la jueza de la dana que recupere los whatsapps con Mazón borrados del móvil de su jefe de gabinete

La acusación popular que ejerce en la causa de la dana el sindicato CGT ha pedido a la jueza instructora que se recuperen los mensajes de WhatsApp entre Carlos Mazón y su jefe de gabinete, el secretario autonómico, José Manuel Cuenca. El alto cargo desveló en su declaración como testigo del pasado 26 de noviembre ante la magistrada que los mensajes se le borraron al cambiar de terminal telefónica y no haberlos conservado en ningún tipo de nube de almacenamiento.