edición general
7 meneos
9 clics

El acuerdo del Barça con la República Democrática del Congo y el París Saint Germain con Ruanda: cuando el fútbol blanquea un conflicto

El uso del deporte para limpiar la imagen de países con graves abusos de derechos humanos. El último ejemplo lo protagoniza el FC Barcelona, que ha firmado un acuerdo millonario con la República Democrática del Congo, un país inmerso en un conflicto armado con Ruanda que ha dejado miles de víctimas.

| etiquetas: futbol , barca , congo , amnistía internacional , financiamiento
5 2 2 K 44 actualidad
4 comentarios
5 2 2 K 44 actualidad
salchipapa77 #1 salchipapa77
Lo de 40 millones a uno de los países más pobres del mundo por llevar en la parte de atrás del equipaje de entrenamiento no sé qué de Congo, huele muy muy muy, pero que muy mal.
2 K 29
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Luego que si el deporte y sus valores. No tienen más valores que los financieros :ffu:
1 K 24
Sergio_ftv #3 Sergio_ftv *
¿Van a sacar alguna vez algo sobre el régimen islamista de Emiratos Árabes, régimen que no respeta nada de nada sobre derechos humanos y que aparece en alguna camiseta o tienen terror a las consecuencias que puedan imponer el Don?

Y antes de la dictadura islamista una casa de apuestas, nadie dijo nada mientras que Sobera sufrió un linchamiento total por hacer lo mismo que el club de las recalificaciones.
0 K 11
#4 Perrota
Ruanda es un país que se está recuperando y está trabajando en desarrollar su industria del turismo. Lo entiendo. Lo del Congo, huele muy, pero que muy mal.
0 K 10

menéame