¿Te acuerdas? La histeria por los pararrayos radiactivos - [archivos rtve 2012]  

Pocos recordarán qué eran los pararrayos radiactivos, pero hace 25 años (*hace 25 años en 2012) desataron una psicosis colectiva por toda España. Había instalados unos 25.000 y las noticias sobre su potencial peligrosidad alarmaron a todos. Hoy practicamente han desaparecido, aunque se siguen desmantelando unos pocos cada año
Y que se tienen que almacenar como residuos nucleares al retirarlos.
Pata histeria, la de las torres de telefonía en los tejados.
