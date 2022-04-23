edición general
¿Te acuerdas? La histeria por los pararrayos radiactivos - [archivos rtve 2012]

Pocos recordarán qué eran los pararrayos radiactivos, pero hace 25 años (*hace 25 años en 2012) desataron una psicosis colectiva por toda España. Había instalados unos 25.000 y las noticias sobre su potencial peligrosidad alarmaron a todos. Hoy practicamente han desaparecido, aunque se siguen desmantelando unos pocos cada año

Pertinax #1 Pertinax *
Si fueron prohibidos, la histeria estaría algo justificada al menos.
Ukchay #3 Ukchay
#1 por lo que he leido no era tanto el problema de la radiación del pararrayos, como que la carga la manipulara alguien o se dispersara.
Y que se tienen que almacenar como residuos nucleares al retirarlos.

salud-ambiental.com/wp-content/uploads/2008/07/informe_pararrayos.pdf
Pertinax #4 Pertinax *
#3 Eso es, algo parecido a lo que sucede con el amianto. Salvando las distancias.

Pata histeria, la de las torres de telefonía en los tejados.
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
¿Y quien ha pagado a Enresa por el desmontaje y el almacenamiento de los pararrayos en el Cabril?
Ukchay #2 Ukchay *
de 2022, todavía siguen apareciendo pararrayos radiactivos.

www.elperiodico.com/es/economia/20220423/pararrayos-radiactivos-nuclea
