Acude al médico por una supuración y descubre que llevaba ocho años con una cuchilla en el pecho  

Cuando un hombre de Tanzania comenzó a sentir un fuerte de dolor en el pecho, no dudó en visitar el hospital. Según explicó, estaba segregando pus por el pezón derecho, pero no sabía a qué se podía deber. Lo que nunca se hubiera imaginado es que a pesar de hacer una vida normal, llevaba ocho años con una gran cuchilla clavada en el pecho. Así, lo han contado a través de la revista científica National Library of Medicine los médicos del Hospital Nacional Muhimbili. A pesar de la cuchilla, el hombre de 44 años no sentía ningún tipo de dolor.