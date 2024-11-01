Una "actriz" generada por IA fuerza a Hollywood a debatir sobre ética y vanguardia

El sindicato de actores SAG-AFTRA emitió un duro comunicado asegurando que "la creatividad debe permanecer centrada en el ser humano" y oponiéndose a la "sustitución de intérpretes humanos por sintéticos". "Tilly Norwood no es una actriz, es un personaje generado por un programa informático que se entrenó con el trabajo de innumerables intérpretes profesionales, sin permiso ni compensación", anota el gremio en un comunicado en el que destaca que esta nueva tecnología usa "actuaciones robadas para dejar a los actores sin trabajo".