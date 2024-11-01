edición general
4 meneos
65 clics
Una "actriz" generada por IA fuerza a Hollywood a debatir sobre ética y vanguardia

Una "actriz" generada por IA fuerza a Hollywood a debatir sobre ética y vanguardia

El sindicato de actores SAG-AFTRA emitió un duro comunicado asegurando que "la creatividad debe permanecer centrada en el ser humano" y oponiéndose a la "sustitución de intérpretes humanos por sintéticos". "Tilly Norwood no es una actriz, es un personaje generado por un programa informático que se entrenó con el trabajo de innumerables intérpretes profesionales, sin permiso ni compensación", anota el gremio en un comunicado en el que destaca que esta nueva tecnología usa "actuaciones robadas para dejar a los actores sin trabajo".

| etiquetas: actriz , generada , ia , fuerza , hollywood , debatir , ética , vanguardia
4 0 0 K 76 tecnología
6 comentarios
4 0 0 K 76 tecnología
#1 doppel *
Pueden amenazar con huelga... jajajaja
2 K 48
BRRZ #2 BRRZ
#1 Pues la de guionistas fue bastante sonada
0 K 6
#3 poxemita
Lo más chungo de los actores generados por IA, al menos en España, es el llevarlos a manifas.
0 K 13
azathothruna #4 azathothruna
Para propagandas y objetos sexuales, prefiero IAs y robots.
Las actrices, porno o no, ya estan devaluadas, sin contar el celebgate
0 K 12
janatxan #5 janatxan
Y eso es solo lo que sabemos que es IA, a saber que habrá en las sombras en el ámbito de la inteligencia/espionaje/militar.
0 K 10
Javi_Pina #6 Javi_Pina
Es posible hoy en dia hacer una película con un guión IA, actores IA, efectos IA y Música IA. I quizas saldrían algunas peliculas decentes. PERO, a la que las IAs empiecen a iterar sobre sus propias creaciones pronto se va a la mierda. El problema es que cuando eso pase habremos retrocedido 100 años en todo, esto es aplicable a otros muchos campos.
0 K 10

menéame