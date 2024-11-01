El actor Guy Pearce, critica duramente al ejército israelí “nunca le había enojado tanto con un grupo de personas”

El actor Guy Pearce, conocido por su trabajo en ‘Memento’, por interpretar a Aldrich Killian en ‘Iron Man 3’, y cuya película más reciente es ‘El Brutalista‘ publicó un mensaje contundente en su cuenta oficial de X tras ver un video difundido por Al Jazeera que muestra los últimos momentos de un adolescente palestino gravemente herido mientras soldados israelíes lo rodean. La reacción del actor se suma al intenso debate sobre la guerra en Gaza.