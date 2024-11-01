El actor de 'La casa de papel' Enrique Arce rechazó interpretar a Mazón en una película de la DANA: "Soy valenciano y hay mucho dolor"

"No sé si puedo hablar de esto, pero me han ofrecido a Mazón para una peli y, al final, es demasiado controvertido el personaje", declaró Enrique Arce antes de confirmar que, efectivamente, van a hacer un largometraje "sobre la Dana" que cree que "va a ser una gran película", pero no quiso revelar ni el título ni la productora.

Mister_T #1 Mister_T
Pues a ver a quién encuentran para hacer ese papel... vale que solo se es un actor interpretando, pero no creo que nadie quiera aceptar el papel de uno de los mayores villanos del momento (y encima, villano torpe).
Personalmente, me parece hasta de mall gusto que hagan una película sobre el tema tan pronto. Tiene muchas papeletas de que vaya a ofender a un montón de gente porque tendrá un sesgo político enorme y acabará siendo otra peli "basada en hechos reales, pero contados como me sale del orto".
#4 Tunguska08Chelyabinsk13
#1 Y a los que quieren sacar pasta, como los de los true crime esos, te crees que les va a importar nada. Cuanto más reciente, más repercusión, y más interés por verla tendrá, aunque solo sea para criticarla.

La escena del Ventorro en el trailer. //pitoniso
#5 Eukherio
#1 Es que si no tienen una historia en particular que quieran contar de la DANA les puede quedar un poco sosa. Aunque se adapta bien al formato de historias entrelazadas, el problema es que Mazón está ahí follando sin interactuar con el resto.
#8 IsraelEstadoGenocida
#1 Santiago Segura...
pitercio #2 pitercio *
... and Maribel Villaplana as herself.
tricionide #6 tricionide
mas dolor da que siga en activo y con mejor sueldo como premio a su labor
Moderdonia #3 Moderdonia
Y eso que en La casa de papel hacía de Arturito, un personaje bastante detestable, pero claro hay un límite.
madeagle #7 madeagle
Es poco pronto para una peli.

¿No, Telecinco?
