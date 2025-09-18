edición general
Activistas de Sortu colocan pancartas con ‘Gora Euskadi Askatuta’ en Cuelgamuros

Activistas de Sortu han colgado dos pancartas en el exterior de la basílica del Valle de Cuelgamuros, en San Lorenzo de El Escorial, con los mensajes ‘Ni pudisteis, ni podéis, ni podréis’ y ‘Gora Euskadi Askatuta’. Según ha informado la formación soberanista en un comunicado, en una de las pancartas se aprecia una imagen de fusilamientos con las fechas 1936-1975. Con esta acción en el monumento «símbolo del franquismo» Sortu ha hecho un «llamamiento a respetar el carácter nacional de Euskal Herria y el derecho de autodeterminación»

Torrezzno
K radikal
K radikal
elTieso
Le va dar un infarto al que dijo que había que fusilar a 26 millones de hijos de puta, y a los de su ralea.
2 K 32
cocolisto
Vamos Ayuso,no dejes pasar la ocasión para agradar a tus huestes.Ha sido eta. {0x1f604} {0x1f604} {0x1f604}
1 K 23

