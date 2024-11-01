Activistas de derecha están atacando a personas por supuestamente celebrar la muerte de Charlie Kirk (ENG)

Extremistas y un sitio web anónimo están publicando datos identificativos de personas acusadas de celebrar el asesinato de Charlie Kirk en Internet. Algunas de las personas afectadas están recibiendo amenazas de muerte.
| etiquetas: ataques , activitas , derechas , personas , celebración , muerte , charlie , kirk
¿Me alegro de que la escoria sufra las consecuencias de esparcir su odio? Violencia al canto.
Peor es quien compara ambas cosas como si fueran iguales. Justificando las amenazas de muerte y las agresiones porque, se han reído, se merecen morir.
Ya no lo hará más, el pobre. Sus patrocinadores se tendrán que buscar a otro mediocre para que siga sembrando odio y cosechando plomo.
Anda y que le den a él y a su segunda enmienda.
Y me vienes a dar lecciones sobre moralidad, qué gracioso eres
"Hay una diferencia entre defender X y asesinar a alguien por ello"
Lo pillas? Seguro que no, pero bueno, había que intentarlo
Venga, a pastar.
www.meneame.net/story/hombre-disfrazado-policia-asesina-congresista-de
Este tipo estaba todo el dia rellenando los cargadores de fanáticos, era un Marat y ha terminado como Marat.
Si te alegras de que doxeen a alguien, luego no te quejes si te lo hacen a ti. Y eso pasa con muchas cosas que no son sólo de ida.