Activistas de derecha están atacando a personas por supuestamente celebrar la muerte de Charlie Kirk (ENG)

Extremistas y un sitio web anónimo están publicando datos identificativos de personas acusadas de celebrar el asesinato de Charlie Kirk en Internet. Algunas de las personas afectadas están recibiendo amenazas de muerte.

Raziel_2
Así funciona la derecha, buscando cualquier excusa de mierda para utilizar la violencia.

¿Me alegro de que la escoria sufra las consecuencias de esparcir su odio? Violencia al canto.

Peor es quien compara ambas cosas como si fueran iguales. Justificando las amenazas de muerte y las agresiones porque, se han reído, se merecen morir.
CerdoJusticiero
#8 Usaba argumentos regulinchis para facilitar que otros tuvieran un acceso absurdamente fácil a armas y balas. También señalaba a negros, homosexuales, musulmanes y rojos, no fuera que alguien que ya tuviera muchas balas no supiera qué hacer con ellas.

Ya no lo hará más, el pobre. Sus patrocinadores se tendrán que buscar a otro mediocre para que siga sembrando odio y cosechando plomo.

:-)
Findeton
Estoy en contra de esto también.
XtrMnIO
Esto... Allí pueden tener armas para defenderse, no? Pues que se defiendan de los fascistas.
woody_alien
Mucho cuello blanco pero si no lo tiras cuello abajo y estiras el cuello salen los amigos de los alzacuellos, se te tiran al cuello y te salen con lo de Paracuellos.
Andreham
Luego ellos celebran, por ejemplo, que a un negro le aplasten el cuello hasta matarlo; pero no les digas nada que se ofenden y te buscan para pegarte o hundirte la vida.
#13 Kuruñes3.0
Yo no me alegro de la muerte de nadie, pero a ver si ahora no se puede echar uno unas risas porque un tonto del nabo la ha palmado haciendo el gilipollas.

Anda y que le den a él y a su segunda enmienda.
kumo
Es lo que tiene el doxxeo... Que te lo pueden hacer a ti.
#3 NO86
#1 Hay una diferencia entre alegrarse por la muerte de un hijoputa y agredir a gente por ello.

Y me vienes a dar lecciones sobre moralidad, qué gracioso eres xD
kumo
#3 Creo que estás tan confuso que no te das cuenta ni el daño que te haces con esa estupidez de argumento.

"Hay una diferencia entre defender X y asesinar a alguien por ello"

Lo pillas? ;) Seguro que no, pero bueno, había que intentarlo xD

Venga, a pastar.
CerdoJusticiero
#1 Es lo que tienen las balas, que pueden acabar atravesando tu cuello.
kumo
#6 Sólo que este señor no usaba balas, sino argumentos, algo que tú siempre evitas usar porque no vaya a ser que un día hagas un comentario digno de elogio y pensemos que te han robado la cuenta :troll:
Magog
#8 argumentos para que otros utilizaran balas
Este tipo estaba todo el dia rellenando los cargadores de fanáticos, era un Marat y ha terminado como Marat.
Veelicus
#1 Eres asi de verdad????
kumo
#12 Aunque no te lo creas. A veces es una maldición, pero ser consecuente y guapo es lo que tiene :-D

Si te alegras de que doxeen a alguien, luego no te quejes si te lo hacen a ti. Y eso pasa con muchas cosas que no son sólo de ida.
