edición general
42 meneos
71 clics
El activista ultraderechista Alberto Royuela, procesado por difundir un chat falso de Begoña Gómez

El activista ultraderechista Alberto Royuela, procesado por difundir un chat falso de Begoña Gómez

La jueza considera que existen indicios suficientes de falsedad documental tras la difusión en redes de un supuesto diálogo entre Begoña Gómez y el presidente de Attijariwafa Bank, que nunca tuvo lugar

| etiquetas: ultraderecha , alberto royuela , chat falso , begoña gómez
31 11 0 K 187 Begoñéame
14 comentarios
31 11 0 K 187 Begoñéame
angelitoMagno #5 angelitoMagno
Esperad, entonces, ¿se puede denunciar la difusión de bulos? ¿No hace falta ninguna ley especial para hacerlo?
3 K 39
#7 Eukherio *
#5 Depende. Aquí seguramente hubo falsificaciones propias, pero los bulos que difunden Alvise y sucedáneos, que después dicen que encontraron en Internet, y cuya fuente original suele ser Miguelon56, que tenía 23 seguidores en el momento de la publicación, no suelen tener mucho recorrido judicial.

Por norma general hay que ser o muy tonto o muy mayor para dejar claro que la fuente del bulo fuiste tú, que creo que fue lo que ocurrió en este caso.
3 K 47
Ovlak #8 Ovlak
#5 una difamación es un bulo, pero no todo bulo es una difamación
2 K 33
ochoceros #9 ochoceros
#5 Tranquilo, ya verás como le aplican la doctrina Monasterio por ser demasiado burdo.
0 K 14
Forni #14 Forni
#5 Hombre, todo depende de si parece lógico que las resoluciones de estos asuntos lleguen año y medio después, y teniendo en cuenta que se ha agilizado porque el susodicho tenía antecedentes por estos asuntos.

Ponte tú en el lugar de que circula que eres un delincuente, a ver de qué te sirve algo así.
0 K 10
#6 Nasser
Estás falsedades, típicas de la derecha para engañar al votante, no solo hacen daño reputacional, están dirigidas a manipular la democracia y al electorado, se debería aplicar una legislación distinta destinada a que realmente se castigue el delito y no salgan siempre con tirones de orejas judiciales que es lo que ocurre habitualmente.
1 K 21
troymclure #12 troymclure
#11 Ves, no aguantas ni un minuto sin mentir

Un inútil como tú no es capaz de ganarse la vida si no es soltando trolas por intenet... hasta que te bloquean y te haces una cuenta nueva
1 K 19
Febrero2034 #13 Febrero2034
#12 ¿me imagino que podrás demostrar tus palabras, no?
En el emule creo q te puedes descargar algo de educación, te vendría bien
0 K 7
aupaatu #2 aupaatu *
Parece que no solo los carterista pueden se multireicidentes en el Reino de España.
En este caso no son precisamente pequeños hurtos de barrio ,pero parece que les ampara la misma ley.
0 K 9
Lamantua #1 Lamantua
Que se joda.
0 K 9
Estoeslaostia #4 Estoeslaostia
Un defensor de la libertad castigado por usarla.
Erecciones ya!!
0 K 7
Febrero2034 #3 Febrero2034
Bien hecho, las cosas se defienden con la verdad.
0 K 7
troymclure #10 troymclure
#3 Entonces vas a tener que buscarte otro curro, diciembre del 2025
2 K 34
Febrero2034 #11 Febrero2034
#10 Mi curro es otro, pero veo que el tuyo es comprobar la fecha de registro, de algo hay q ganarse le pan
0 K 7

menéame