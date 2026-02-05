El activista ultraderechista Alberto Royuela, procesado por difundir un chat falso de Begoña Gómez

La jueza considera que existen indicios suficientes de falsedad documental tras la difusión en redes de un supuesto diálogo entre Begoña Gómez y el presidente de Attijariwafa Bank, que nunca tuvo lugar
| etiquetas: ultraderecha , alberto royuela , chat falso , begoña gómez
Por norma general hay que ser o muy tonto o muy mayor para dejar claro que la fuente del bulo fuiste tú, que creo que fue lo que ocurrió en este caso.
Ponte tú en el lugar de que circula que eres un delincuente, a ver de qué te sirve algo así.
Un inútil como tú no es capaz de ganarse la vida si no es soltando trolas por intenet... hasta que te bloquean y te haces una cuenta nueva
En el emule creo q te puedes descargar algo de educación, te vendría bien
En este caso no son precisamente pequeños hurtos de barrio ,pero parece que les ampara la misma ley.
Erecciones ya!!