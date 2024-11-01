edición general
La actividad de ICE está empujando a los lectores hacia sitios web de noticias sin ánimo de lucro que cubren las comunidades de inmigrantes (ENG)

En nuestras recientes clasificaciones del tráfico web de los principales periódicos locales y medios de comunicación públicos, se ha observado una tendencia constante: allá donde ICE pone en marcha sus controvertidas tácticas de deportación, la atención del público le sigue. La operación Midway Blitz atrajo a los lectores a la WBEZ de Chicago, la operación Charlotte's Web hizo lo mismo con la WFAE de Charlotte, y el caos en Minneapolis llevó a la Minnesota Public Radio a lo más alto de las clasificaciones de tráfico.

