edición general
7 meneos
17 clics
"Es una actitud fascista": Ayuso, señalada por los madrileños por su 'son unos tristes' a la oposición y su medalla a EEUU

"Es una actitud fascista": Ayuso, señalada por los madrileños por su 'son unos tristes' a la oposición y su medalla a EEUU

A lo suyo. Así sigue Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Así sigue la presidenta. Así sigue una 'popular' que ha tenido una, otra, semana más bien intensa. Intensa por la decisión de entregar una medalla a Estados Unidos. A un país que, con Donald Trump, tiene a varias ciudades en las que más que libertad se respira el miedo por la presencia de los agentes del ICE.

| etiquetas: ayuso , fascismo , madrid
5 2 1 K 89 Ayuso_news
6 comentarios
5 2 1 K 89 Ayuso_news
#5 Toponotomalasuerte
#4 tengo 7291 razones para no hacerlo.
1 K 18
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
no os preocupeís, que Frijolito ya la ha puesto en su sitio y le ha recordado quién manda en su partido (ah, no, que en este PP pasa al revés: es IDA la que pone a Frijolito en su sitio y le recuerda quién manda en su partido)
0 K 14
JRambo #2 JRambo
Ley de Godwin en las 4 primeras palabras, en el mismo titular.

Estamos ante un nuevo récord.

Y nueva patada en el hígado al periodismo, que se supone que debe dar noticias: qué, quién, cuándo, donde.

Aquí la noticia es que "alguien" dice que Ayuso es fascista. Pero quién? Hay muchos millones de madrileños. ¿Quién lo dice? ¿Por qué su voz importa?

TLDR: esto ni es una noticia, es un espumarajo de bilis.
1 K 13
#3 Toponotomalasuerte
Es una ladrona, lo de fascista es para convencer a los subnormales para que la voten.
0 K 10
#4 fremen11
#3 y asesina, no te olvides
0 K 8
Enero2025 #6 Enero2025
#ayuseame todo que no sea comunista es FASCISTA.
0 K 7

menéame