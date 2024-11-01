"Es una actitud fascista": Ayuso, señalada por los madrileños por su 'son unos tristes' a la oposición y su medalla a EEUU

A lo suyo. Así sigue Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Así sigue la presidenta. Así sigue una 'popular' que ha tenido una, otra, semana más bien intensa. Intensa por la decisión de entregar una medalla a Estados Unidos. A un país que, con Donald Trump, tiene a varias ciudades en las que más que libertad se respira el miedo por la presencia de los agentes del ICE.