"Es una actitud fascista": Ayuso, señalada por los madrileños por su 'son unos tristes' a la oposición y su medalla a EEUU

A lo suyo. Así sigue Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Así sigue la presidenta. Así sigue una 'popular' que ha tenido una, otra, semana más bien intensa. Intensa por la decisión de entregar una medalla a Estados Unidos. A un país que, con Donald Trump, tiene a varias ciudades en las que más que libertad se respira el miedo por la presencia de los agentes del ICE.
| etiquetas: ayuso , fascismo , madrid
Estamos ante un nuevo récord.
Y nueva patada en el hígado al periodismo, que se supone que debe dar noticias: qué, quién, cuándo, donde.
Aquí la noticia es que "alguien" dice que Ayuso es fascista. Pero quién? Hay muchos millones de madrileños. ¿Quién lo dice? ¿Por qué su voz importa?
TLDR: esto ni es una noticia, es un espumarajo de bilis.