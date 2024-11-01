Acosar al mensajero para que triunfe la desinformación: cuando hablar del cambio climático es cosa de valientes

Según un informe elaborado por el Science Media Centre España (SMC) en 2024, más de la mitad de los científicos han sufrido ataques tras expresar sus opiniones en los medios y las redes. A nivel global, la revista Nature aumentaba ese porcentaje hasta el 60 % en 2021. Para este reportaje de EFEverde se han entrevistado a cuatro científicos, meteorólogos o divulgadores españoles activos en redes sociales y los cuatro han sufrido acoso, insultos o incluso amenazas en las mismas.