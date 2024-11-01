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Acosar al mensajero para que triunfe la desinformación: cuando hablar del cambio climático es cosa de valientes

Acosar al mensajero para que triunfe la desinformación: cuando hablar del cambio climático es cosa de valientes

Según un informe elaborado por el Science Media Centre España (SMC) en 2024, más de la mitad de los científicos han sufrido ataques tras expresar sus opiniones en los medios y las redes. A nivel global, la revista Nature aumentaba ese porcentaje hasta el 60 % en 2021. Para este reportaje de EFEverde se han entrevistado a cuatro científicos, meteorólogos o divulgadores españoles activos en redes sociales y los cuatro han sufrido acoso, insultos o incluso amenazas en las mismas.

| etiquetas: acoso , cientificos , cambio climático
20 3 1 K 104 ciencia
6 comentarios
20 3 1 K 104 ciencia
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Un tema y una sociedad polarizada. «Un asunto que en origen era una cuestión científica, que empezó a verse que iba a afectarnos a todos, a toda la sociedad, se ha polarizado y se ha llevado al tema ideológico y político. Entonces, ahí está el problema»

Salvo que pretenda dejarlo en una "cuestión científica" y que no se haga nada al respecto salvo estudiar el cambio climático, claro que es una cuestión ideológica y política. ¿Cómo transformas una "cuestión c…   » ver todo el comentario
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#2 kaos_subversivo
#1 los protocolos de kioto tienen casi treinta años. Y por aquel entonces todo el mundo lo tenia claro.
Ha sido la derecha reaccionaria la que ha empezado a politizar una cosa que siempre ha estado clara. Todo para que sus amos no pierdan beneficios
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MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano *
#2 Claro, eso no lo pongo en duda. Lo que me llama la atención es eso que he mencionado, que el problema es "ideológico y político".

Si no hay un movimiento ideológico detrás sus estudios se quedan en eso. Y sin una actividad política es imposible llevar esa ideología a la práctica, al menos al nivel necesario (otra cosa son el día a día de cada uno). Esos protocolos de Kioto no se consiguieron sin presión ideológica y compromiso político.

El problema está en quienes lo rechazan y crean el conflicto, pero por mucha razón que tengan sus datos, sin ideología y política no van a servir de nada. No me sirve eso de "ideología es lo de los demás, lo mío es sentido común".
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#4 kaos_subversivo
#3 no se donde quieres llegar, solo queria decir que el cambio climatico en el ambito científico nadie lo duda.
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MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#4 Perdón, entonces entendí mal tu comentario. :-S
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#6 kaos_subversivo
#5 no problem :hug:
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menéame