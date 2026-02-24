Achraf Hakimi, jugador del PSG, enviado a juicio por violación por la justicia francesa

El internacional marroquí del PSG Achraf Hakimi ha sido enviado a juicio ante la corte criminal departamental de los Hauts-de-Seine por una acusación de violación que se remonta a febrero de 2023, Así lo ha confirmado el entorno judicial de Nanterre. El lateral derecho, de 27 años, siempre ha negado los hechos y mantiene públicamente su inocencia. La decisión ha sido adoptada por la jueza de instrucción encargada del caso, que sigue así las conclusiones del fiscal de Nanterre, el cual ya había solicitado en la apertura de un proceso penal