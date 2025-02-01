Se acerca el inicio de la campaña de la Renta 2025-2026: a partir el 8 de abril podrás presentar la declaración

Desde el 18 de marzo de 2026 los contribuyentes pueden consultar sus datos fiscales, lo que permite planificar la declaración de forma anticipada. Los datos fiscales incluyen información que Hacienda tiene sobre cada contribuyente, como los ingresos percibidos, las retenciones aplicadas, los rendimientos de trabajo, las rentas de actividades económicas, las cuentas bancarias y los préstamos. Acceder a estos datos permite estimar el resultado de la declaración, preparar el borrador.