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Se acerca el inicio de la campaña de la Renta 2025-2026: a partir el 8 de abril podrás presentar la declaración

Se acerca el inicio de la campaña de la Renta 2025-2026: a partir el 8 de abril podrás presentar la declaración

Desde el 18 de marzo de 2026 los contribuyentes pueden consultar sus datos fiscales, lo que permite planificar la declaración de forma anticipada. Los datos fiscales incluyen información que Hacienda tiene sobre cada contribuyente, como los ingresos percibidos, las retenciones aplicadas, los rendimientos de trabajo, las rentas de actividades económicas, las cuentas bancarias y los préstamos. Acceder a estos datos permite estimar el resultado de la declaración, preparar el borrador.

| etiquetas: aeat , declaracion , renta , irpf , campaña , hacienda
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3 comentarios
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Mauricio_Colmenero #1 Mauricio_Colmenero
Mi suegra ya me lleva desde la semana pasada diciendo que la quiere presentar el primer día ... urgente (normalmente le devuelven 2€ - 3€, pero tiene prisa, está jubilada)
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#2 capitan.meneito
#1 es por dar por saco al yerno.
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Mauricio_Colmenero #3 Mauricio_Colmenero
#2 A su hijo (mi cuñado) no le molesta ..

"Es que Luis , el pobre, va muy liado ... muy liado" me dice ... "y no tiene tiempo para nada" . Mi cuñado sin hijos, funcionario ...

Yo trabajo en la empresa privada y dos crías ...
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menéame