Acepta 21 años de prisión por el asesinato de una joven en una bajera de la Rochapea

El acuerdo alcanzado esta mañana en la Sección Primera de la Audiencia contempla que cumplirá 15 años y el resto se sustituye por la expulsión del país. El acusado, de origen marroquí, se ha declarado insolvente, por lo que no hará frente a los 300.000 euros de indemnización a los que ha sido condenado. Se le ha aplicado las agravantes de alevosía y ensañamiento y la atenuante de alteración psíquica.
| etiquetas: pamplona , navarra , asesinatos , delincuencia
meneame.net/story/habla-padre-joven-asesinada-pamplona-asesinato-hija-
meneame.net/story/mata-joven-agresion-arma-blanca-pamplona
Debería haber más voluntad política para establecer la responsabilidad subsidiaria a los países de estos criminales, y fueran ellos los que corrieran con las costas así como con los años de prisión.