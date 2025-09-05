edición general
Acepta 21 años de prisión por el asesinato de una joven en una bajera de la Rochapea

El acuerdo alcanzado esta mañana en la Sección Primera de la Audiencia contempla que cumplirá 15 años y el resto se sustituye por la expulsión del país. El acusado, de origen marroquí, se ha declarado insolvente, por lo que no hará frente a los 300.000 euros de indemnización a los que ha sido condenado. Se le ha aplicado las agravantes de alevosía y ensañamiento y la atenuante de alteración psíquica.

Esku #5 Esku
Uno de Navarra aqui. Ese indeseable ni tendria que haber pisado el pais. Ahora 15 años a vivir a gastos pagados y luego a su pais sin pagar un duro a la familia y quien sabe si repetira el ciclo (eso si se va a su pais y no se queda aqui). Puta escoria.
elsnons #2 elsnons *
Sin duda alguna ha tenido un buen abogado el marroquí insolvente.
Golan_Trevize #4 Golan_Trevize
Es insolvente y esa indemnización la tendremos que pagar entre todos vía impuestos. Y encima mantener a este individuo durante 15 años.
Debería haber más voluntad política para establecer la responsabilidad subsidiaria a los países de estos criminales, y fueran ellos los que corrieran con las costas así como con los años de prisión.
#3 Borgiano
Pinta a caso aislado, circulen, por favor
