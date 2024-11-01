edición general
Qué es la aceleración no gravitacional del 3I/ATLAS que ha despertado nuevas teorías sobre el origen del cometa

Un sexto de la masa del objeto parece haberse desvanecido en apenas un mes, lo cual, de confirmarse, explicaría el impulso a través de la simple física de la conservación del momento. Pero esa explicación, aunque plausible, tiene matices que alimentan la controversia.Si la aceleración detectada fue provocada por la emisión de gases, debería existir a su alrededor una inmensa nube de vapor y polvo, fácilmente visible en los próximos meses. Si la nube no aparece… entonces la física tradicional se queda sin excusa.

#1 Perrota
Si son una especie avanzada social y tecnológicamente…pasarán de largo y ni frenarán. Y seguro que hay debate en mandarnos un petardazo y destruirnos.
#3 a69
#1 un sexto de la masa son los petardos que vienen para acá ahora mismo.
#2 capitan.meneito
#1 nah, van a aterrizar en Peinador.
