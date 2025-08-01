edición general
4 meneos
15 clics
Aceite de oliva en Francia, un mercado que crece más allá del Mediterráneo

Aceite de oliva en Francia, un mercado que crece más allá del Mediterráneo

El aceite de oliva en Francia crece con fuerza. Consumo, importaciones y oportunidades de inversión en un mercado clave de Europa.

| etiquetas: aceite de oliva , mediterráneo , europa , francia , olivo
4 0 0 K 48 actualidad
5 comentarios
4 0 0 K 48 actualidad
javibaz #2 javibaz
Ahora ya hay excusa para volver a subir desorbitadamente los precios.
1 K 35
#4 Pitchford
En China unas botellitas de aceite de oliva virgen extra compradas en el supermercado convirtieron las verduras asadas y al vapor del buffet del desayuno en un placer diario.. Algunos chinos me dijeron que les resultaba muy fuerte el sabor.. Esperemos que no les acabe gustando a muchos chinos porque entonces sí que nos vamos a enterar de lo que puede llegar a valer 1 litro de AOVE..
0 K 20
Milmariposas #3 Milmariposas
El aceite que se puede comprar en los supermercados franceses procede básicamente de países como España (la mayoría), Italia o Túnez. La producción patria es muy, muy minoritaria.

www.reussir.fr/lesmarches/dou-vient-lhuile-dolive-consommee-en-france
0 K 14
Kantinero #5 Kantinero
Le beurre ya se han dado cuenta de que lo tienen sobrevalorado, aunque hay que reconocerles que sus mantequillas son muy buenas.
0 K 13
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo *
Mais le beurre...! :ffu:
0 K 11

menéame