·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11939
clics
Votante de Vox ¿Confiarías en el administrador de esta empresa?
6068
clics
Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
4037
clics
Pirómanos
3039
clics
El partido de Milei lleva a dos exmodelos de Playboy como candidatas a diputadas
3661
clics
Compara las citas para dermatología en Quirón con póliza o sin ella y la conclusión es clara
más votadas
651
Espejo Público hace pasar por estudiante a un cargo del PP en un debate sobre los incendios
487
El PP pidió un despliegue de medios aéreos contra los incendios que duplica al del que dispone la UE
536
200 vecinos de Madrid denuncian que la Iglesia pretende vender sus casas a un fondo: "La estafa del arzobispado para hacer viviendas turísticas"
477
De paraísos fiscales a leyes a la carta: así funciona el mundo a medida de los ricos
332
Vox se opuso a la ley de bomberos forestales en Castilla y León porque dice "bomberas"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
15
clics
Aceite de oliva en Francia, un mercado que crece más allá del Mediterráneo
El aceite de oliva en Francia crece con fuerza. Consumo, importaciones y oportunidades de inversión en un mercado clave de Europa.
|
etiquetas
:
aceite de oliva
,
mediterráneo
,
europa
,
francia
,
olivo
4
0
0
K
48
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
0
K
48
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
javibaz
Ahora ya hay excusa para volver a subir desorbitadamente los precios.
1
K
35
#4
Pitchford
En China unas botellitas de aceite de oliva virgen extra compradas en el supermercado convirtieron las verduras asadas y al vapor del buffet del desayuno en un placer diario.. Algunos chinos me dijeron que les resultaba muy fuerte el sabor.. Esperemos que no les acabe gustando a muchos chinos porque entonces sí que nos vamos a enterar de lo que puede llegar a valer 1 litro de AOVE..
0
K
20
#3
Milmariposas
El aceite que se puede comprar en los supermercados franceses procede básicamente de países como España (la mayoría), Italia o Túnez. La producción patria es muy, muy minoritaria.
www.reussir.fr/lesmarches/dou-vient-lhuile-dolive-consommee-en-france
0
K
14
#5
Kantinero
Le
beurre
ya se han dado cuenta de que lo tienen sobrevalorado, aunque hay que reconocerles que sus mantequillas son muy buenas.
0
K
13
#1
MoñecoTeDrapo
*
Mais le beurre...!
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.reussir.fr/lesmarches/dou-vient-lhuile-dolive-consommee-en-france