Los accionistas de Warner Bros aprueban la adquisición de Paramount por 81.000 millones de dólares del gigante de Hollywood (ENG)

Una megafusión de Warner y Paramount por 81.000 millones de dólares ha recibido la aprobación de los accionistas, acercando un acuerdo que podría remodelar de forma profunda Hollywood y el panorama mediático en general a su fase final. Según un recuento preliminar de votos el jueves, la gran mayoría de los accionistas de Warner Bros. Discovery votaron a favor de vender la totalidad de la empresa a Paramount por 31 dólares por acción, según informó la compañía. Incluyendo la deuda, el acuerdo está valorado en casi 111.000 millones de dólares.