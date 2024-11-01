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Los accionistas de Warner Bros aprueban la adquisición de Paramount por 81.000 millones de dólares del gigante de Hollywood (ENG)

Los accionistas de Warner Bros aprueban la adquisición de Paramount por 81.000 millones de dólares del gigante de Hollywood (ENG)

Una megafusión de Warner y Paramount por 81.000 millones de dólares ha recibido la aprobación de los accionistas, acercando un acuerdo que podría remodelar de forma profunda Hollywood y el panorama mediático en general a su fase final. Según un recuento preliminar de votos el jueves, la gran mayoría de los accionistas de Warner Bros. Discovery votaron a favor de vender la totalidad de la empresa a Paramount por 31 dólares por acción, según informó la compañía. Incluyendo la deuda, el acuerdo está valorado en casi 111.000 millones de dólares.

| etiquetas: accionistas , warner bros , paramount , hollywood
5 0 0 K 62 cultura
3 comentarios
5 0 0 K 62 cultura
HeilHynkel #1 HeilHynkel
David Ellison .. CEO de Paramount .. un hombre hecho a sí mismo ... con la ayuda de su padre, el dueño de Oracle.
4 K 71
manuelmace #2 manuelmace
#1 Capitalismo, el sistema bueno
0 K 9
tul #3 tul
#2 sale en las tablas de moises xD
0 K 13

menéame