Acciona, de usar mano esclava en el franquismo al caso Koldo, pasando por décadas en el cártel de las constructoras

Acciona nació en 1997, se define como “grupo global de desarrollo y gestión de soluciones sostenibles de infraestructuras, especialmente de energía renovable”, tiene más de 50.000 empleados y está presente en más de 50 países. De estos datos podríamos concluir que es una empresa moderna, comprometida con el desarrollo sostenible; pero la historia y la realidad actual son otras. La compañía procede de la fusión con Cubiertas y MZOV de Entrecanales y Távora, fundada en 1931 por José Entrecanales Ibarra y Manuel Távora Barrera.