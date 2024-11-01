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Acción de Super Micro cayó más de 30% por caso de contrabando de chips de Nvidia a China

Tras conocerse una acusación en USA que vincula a uno de sus cofundadores con un esquema para desviar servidores con chips de Nvidia a China.

| etiquetas: acción , súper micro , cayó , 30%
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