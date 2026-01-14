Accidente de tren en Tailandia deja al menos 22 muertos

Al menos 22 personas murieron y más de una treintena resultaron heridas en un accidente de tren causado por el colapso de una grúa en el noreste de Tailandia, informaron el miércoles las autoridades locales. El incidente ocurrió cuando una grúa utilizada en la construcción de la red de trenes de alta velocidad cayó sobre un tren de pasajeros. El ministro de Transporte, Phiphat Ratchakitprakarn, afirmó que había 195 personas a bordo del tren y las autoridades intentaban identificar a los fallecidos.