edición general
1 meneos
15 clics

Accidente con sabor a lúpulo en el centro de Vigo

Un camión de distribución de bebidas perdió este viernes parte de su carga en pleno centro de Vigo. El incidente ocurrió a primera hora de la mañana, alrededor de las 8.20 horas, cuando, por motivos que no han trascendido, varias cajas de cerveza y agua cayeron desde un vehículo de reparto sobre la calzada de la calle Pontevedra. El percance provocó que varios litros de cerveza se echaran a perder y ocasionó una breve interrupción del tráfico en la zona.

| etiquetas: vigo , accidente , tráfico , cerveza , estrella galicia
1 0 0 K 11 actualidad
3 comentarios
1 0 0 K 11 actualidad
plutanasio #2 plutanasio
A este becario que lo fichen que es un poeta
0 K 14
javibaz #1 javibaz
Una pena.
0 K 13
ElBeaver #3 ElBeaver
Era solo de Estrella Galicia, no pasa nada. Fabrican millones de litros de la misma bebida.
0 K 7

menéame