Accidente con sabor a lúpulo en el centro de Vigo

Un camión de distribución de bebidas perdió este viernes parte de su carga en pleno centro de Vigo. El incidente ocurrió a primera hora de la mañana, alrededor de las 8.20 horas, cuando, por motivos que no han trascendido, varias cajas de cerveza y agua cayeron desde un vehículo de reparto sobre la calzada de la calle Pontevedra. El percance provocó que varios litros de cerveza se echaran a perder y ocasionó una breve interrupción del tráfico en la zona.