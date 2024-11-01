El accidente del dirigible portaaviones Akron fue el mayor desastre aéreo hasta la Segunda Guerra Mundial

El mayor desastre aéreo hasta la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar frente a la costa Este de Estados Unidos en 1933 y no fue protagonizado por un avión sino por un dirigible, el USS Akron, el más grande que se haya construido de los que funcionaban con helio. El Akron registró el doble de víctimas mortales que el Hindemburg. Había otra diferencia: el estadounidense no era un vehículo comercial sino de guerra: nada menos que un portaaviones aerotransportado.