Accidente de Adamuz: los sistemas de señalización, claves en la gestión del tráfico de la alta velocidad en España

Aunque el mercado español de transporte ferroviario se abrió a nuevos competidores en mayo de 2021, hasta principios de 2023 los únicos trenes que podían circular por el corredor Andalucía-Madrid eran los de la empresa estatal Renfe. La razón es que en esas vías no estaba actualizado el sistema de bloqueo y seguridad. Tras la presión de los nuevos operadores extranjeros ,el corredor andaluz se abrió a la competencia. La línea de alta velocidad de Madrid a Andalucía es la más antigua de España, sus sistemas de seguridad necesitan una renovación

#2 Horkid
Las empresas que se ocupan del mantenimiento ferroviario ,como en toda empresa el objetivo son las ganancias, para ello pueden intentar ahorrar en materiales, y en trabajadores. Actualmente las empresas subcontratadas suelen contratar mano de obra barata, y en diferentes ámbitos el resultado es muy deficitario. Sin olvidar que en este pais de dios, las contratas y la corrupción van de la mano
#1 Horkid *
Este accidente demuestra que la liberalización del sector es un desastre. Prioriza la lógica de mercado y los beneficios privados por encima de la seguridad de los pasajeros y la garantía de un servicio público esencial. La competencia ha bajado precios y aumentado la oferta, pero a costa…   » ver todo el comentario
