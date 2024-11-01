Accidente de Adamuz: los sistemas de señalización, claves en la gestión del tráfico de la alta velocidad en España

Aunque el mercado español de transporte ferroviario se abrió a nuevos competidores en mayo de 2021, hasta principios de 2023 los únicos trenes que podían circular por el corredor Andalucía-Madrid eran los de la empresa estatal Renfe. La razón es que en esas vías no estaba actualizado el sistema de bloqueo y seguridad. Tras la presión de los nuevos operadores extranjeros ,el corredor andaluz se abrió a la competencia. La línea de alta velocidad de Madrid a Andalucía es la más antigua de España, sus sistemas de seguridad necesitan una renovación