edición general
18 meneos
29 clics
Se acabaron los problemas con la historia médica al atenderte en otra región

Se acabaron los problemas con la historia médica al atenderte en otra región

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que ya está operativo un sistema que permite consultar la historia clínica resumida del Sistema Nacional de Salud (SNS) desde cualquier comunidad autónoma. La interoperabilidad de la historia clínica es una vieja reivindicación de profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes y colectivos de defensa de la sanidad pública, que reclamaban una herramienta eficaz para evitar duplicidades, retrasos en el diagnóstico y pérdida de información entre regiones.

| etiquetas: ministerio sanidad , comunidades autónomas , historia clínica
15 3 0 K 196 actualidad
14 comentarios
15 3 0 K 196 actualidad
Gry #5 Gry
Es lo que tenía que haberse hecho desde el principio en lugar de tener que pagar 17 veces por lo mismo y después otras 17 veces para hacer los sistemas compatibles entre si. :-P
2 K 45
#1 mcfgdbbn3 *
Si total, para lo que pone en ella... te metes en la Carpeta Ciudadana y es como si jamás hubieras pisado un hospital.
2 K 32
cocolisto #4 cocolisto
#1 No se que carpeta tienes tú pero en la mía ves el historial y los análisis hechos antes que mi galeno.
1 K 32
#6 mcfgdbbn3 *
#4: Pues la de todos, pero sale poquísimo.

Yo que quería saber si me habían dado a probar #drogas en el hospital para ver si era hiperactivo (no lo soy) y me quedo sin saberlo. :-( xD

También me gustaría saber si de pequeño me faltó oxígeno o algo, porque me cuesta recordar las caras y me gustaría saber si pasó algo. :-(
0 K 12
cocolisto #9 cocolisto
#6 No tengo ni idea si cuando digitalizaron los historiales metieron lo de pequeño.Yo tampoco veo mis vacunaciones antiguas pero todas las del corona, análisis, prescripciones radiografías...todo lo ves sin problema.En la carpeta ciudadana ves todo lo que ve tú médico.Y si no hay más,más no busques.
1 K 32
#13 mcfgdbbn3 *
#9: Ese es el problema, me parece increíble que hayan borrado todo nuestro historial y todas las pruebas así como así. Es una información bastante valiosa, al menos podrían apuntar los registros de cuándo hemos tenido que ir.

Y al menos podrían habernos avisado para recoger los resultados esas pruebas que nos hicieron, que bastante tedioso fue ir al hospital a esas edades como para que ahora nada de eso exista. Luego que si la salud mental y bla bla bla... la salud mental es una estupidez, no…   » ver todo el comentario
0 K 12
#7 Regreso
Lo que deberían hacer es aprovechar las plazas libres de cualquier lado a nivel nacional. Si a mi me ofrecen esperar en mi ciudad 6 meses para hacerme una prueba, por ejemplo una resonancia para detectar un cáncer, y me dan la opción de irme a una ciudad a 400 km la semana que viene, pues la respuesta es obvia.
2 K 30
#12 AlexGuevara
Región = comunidad autónoma
1 K 27
calde #2 calde
Cómo puede costar tanto tener estas cosas...?
1 K 25
cocolisto #3 cocolisto
Una buena iniciativa que esperemos que funcione
Era desesperante tener que ir con el historial en pacientes crónicos cuando se desplazaban de comunidad.
0 K 20
cocolisto #11 cocolisto
Ahora falta que lo extendieran a todo territorio UE si no no se a que coño se dedican nuestros próceres más que a acordar comprar armas.
0 K 20
cabobronson #8 cabobronson
Ya sé, no te atenderán :clap:
0 K 11
Postmeteo #14 Postmeteo
Ésto lleva funcionando (mal) desde hace 5 años
0 K 7

menéame