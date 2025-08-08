Se acabaron los problemas con la historia médica al atenderte en otra región

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que ya está operativo un sistema que permite consultar la historia clínica resumida del Sistema Nacional de Salud (SNS) desde cualquier comunidad autónoma. La interoperabilidad de la historia clínica es una vieja reivindicación de profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes y colectivos de defensa de la sanidad pública, que reclamaban una herramienta eficaz para evitar duplicidades, retrasos en el diagnóstico y pérdida de información entre regiones.
Yo que quería saber si me habían dado a probar #drogas en el hospital para ver si era hiperactivo (no lo soy) y me quedo sin saberlo.
También me gustaría saber si de pequeño me faltó oxígeno o algo, porque me cuesta recordar las caras y me gustaría saber si pasó algo.
Y al menos podrían habernos avisado para recoger los resultados esas pruebas que nos hicieron, que bastante tedioso fue ir al hospital a esas edades como para que ahora nada de eso exista. Luego que si la salud mental y bla bla bla... la salud mental es una estupidez, no… » ver todo el comentario
Era desesperante tener que ir con el historial en pacientes crónicos cuando se desplazaban de comunidad.