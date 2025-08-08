Se acabaron los problemas con la historia médica al atenderte en otra región

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que ya está operativo un sistema que permite consultar la historia clínica resumida del Sistema Nacional de Salud (SNS) desde cualquier comunidad autónoma. La interoperabilidad de la historia clínica es una vieja reivindicación de profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes y colectivos de defensa de la sanidad pública, que reclamaban una herramienta eficaz para evitar duplicidades, retrasos en el diagnóstico y pérdida de información entre regiones.