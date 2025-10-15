Se acabaron las ayudas a las placas solares individuales: los fondos irán al autoconsumo colectivo que ayude a vulnerables

En los últimos años hemos visto multiplicarse las placas solares en viviendas unifamiliares, impulsadas primero por las subvenciones europeas —que finalizaron en 2023— y ahora por el abaratamiento de los paneles, que hace que sean rentables en pocos años. En cambio, el autoconsumo colectivo —aquel que comparten varios ciudadanos, a veces con una empresa o administración— todavía supone un enorme reto. Por eso, el IDAE ha lanzado una línea de ayudas para proyectos fotovoltaicos colectivos con almacenamiento que beneficien a colectivos vulnerable