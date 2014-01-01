edición general
Se acaba de estrenar una de las peores películas de ciencia ficción de la historia. Tan mala es que llevaba 5 años olvidada en un cajón

La verdad es que su director, Rich Lee (este es su debut y, probablemente, última película) se lo ha buscado, aprobando que el equipo de marketing pusiera como subtítulo de la cinta "Es peor de lo que crees". Obviamente, tanto las redes sociales como los críticos se han lanzado a la yugular ante este estropicio que todo el mundo está disfrutando triturando en Twitter y TikTok. Tras las cámaras, como productor, está Timur Bekmambetov, al que conoceréis por ser uno de los autores del "universo 'Searching'".

#3 Nuisaint
El artículo empieza diciendo que La guerra de los mundos de Spieldberg es una obra maestra...cuando no es más que una medianía tirando a pobre, así que lo que diga después ya no sé
DrToxic #5 DrToxic
#3 ¿Te costó mucho el teclado en Braille?
millanin #9 millanin
#5 comparada con el libro de Wells o las otras versiones es una puta mierda sin contar esta.
Thornton #7 Thornton
El artículo empieza señalando al autor le gusta disfrutar muchísimo de películas malas que no hay por dónde coger... y donde, precisamente, radica su belleza. Pone como ejemplos 'Troll 2', 'Birdemic', 'Los Pájaros 2', 'Bolero', 'Gotti' o 'El apocalipsis' ('Left behind').

Yo añadiría:

- Castores zombies (Zombeavers) de Jordan Rubin - 2014
- El ataque del tiburón de cinco cabezas (5-Headed Shark Attack) de Nico De Leon - 2017.

Películas para disfrtar del cine mal hecho de cojones.

En la…   » ver todo el comentario
Yuiop #8 Yuiop
#7 Sería la quinta parte del tiburon de cuatro cabezas: "El Ataque del Tiburón de 4 Cabezas V"
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
Peor que "Ash" de Flying Lotus (sip, así se llama el perpetrador), no creo que sea. La vi el otro día porque sale Aaron Paul...y joder, hubo un momento en el que estaba tan aturdido y confuso por la mierda de realización, la obtusa trama y el bombardeo de colorinchis que os juro que creí que me había drogado sin querer o que me estaba dando una embolia.
a69 #1 a69
Pero como se llama la peli?
Amperobonus #2 Amperobonus
#1

Bad shit en inglés

En latinoamerica "Juan Carlos hace maldades y el camarógrafo las recopila malamente"
elGude #4 elGude
#1 La guerra de los mundos, lo pone en las etiquetas
a69 #11 a69
#4 Debería estar prohibido llamar a dos películas igual!!
#10 Tristan
Coño pues la vi esta semana y me gustó...
