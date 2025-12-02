·
7
meneos
29
clics
Abuso sexual infantil "abominable" con rituales satánicos: cuatro detenidos de una red pedófila internacional
Miles de videos con abusos ritualistas y símbolos satánicos fueron descubiertos en una investigación que conmociona a Sídney ...
|
etiquetas
:
pedofilia
,
abuso sexual
,
satanismo
,
australia
5
2
0
K
63
actualidad
2 comentarios
5
2
0
K
63
actualidad
#1
DrEvil
Lo hay de otro tipo?
0
K
6
#2
JuanCarVen
*
#1
abominable siempre, ya dependiendo de la religión puedes meter o no el satánico. Pero el ritual es siempre el mismo obtener dinero de depravados.
0
K
13
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
