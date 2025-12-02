edición general
7 meneos
29 clics
Abuso sexual infantil "abominable" con rituales satánicos: cuatro detenidos de una red pedófila internacional

Abuso sexual infantil "abominable" con rituales satánicos: cuatro detenidos de una red pedófila internacional

Miles de videos con abusos ritualistas y símbolos satánicos fueron descubiertos en una investigación que conmociona a Sídney ...

| etiquetas: pedofilia , abuso sexual , satanismo , australia
5 2 0 K 63 actualidad
2 comentarios
5 2 0 K 63 actualidad
DrEvil #1 DrEvil
Lo hay de otro tipo?
0 K 6
JuanCarVen #2 JuanCarVen *
#1 abominable siempre, ya dependiendo de la religión puedes meter o no el satánico. Pero el ritual es siempre el mismo obtener dinero de depravados.
0 K 13

menéame