Abuelos que ponen límites al cuidado de sus nietos: “no quiero ser la canguro”

En España, el 85% de los abuelos se hace cargo de los niños de sus hijos, la mayoría de forma habitual y a diario, pero cada vez son más los que rompen con esta tendencia, no porque no los quieran, sino para disfrutar de su jubilación. Muchas veces los abuelos “ejercen de padres sustitutos a una edad a la que no les corresponde asumir unas responsabilidades continuas”, que pueden derivar en sobrecarga física y mental, ansiedad, trastornos del sueño, descompensación de los niveles de azúcar, tristeza, aislamiento social y falta de autocuidado.

Nihil_1337
Si, la generación a la que más le cuidaron los niños se hacen los suecos ahora. Yo estuve de los 0 a los 3 con mis abuelos maternos, de los 3 a los 7 con mis abuelos paternos. Solo fui a vivir con mis padres ya crecido y educado a partir de los 8. Lo primero que me dijo mi padre cuando tuve a mi hijo era que eso de dejar al niño con los abuelos ya no se llevaba xD No se lo he dejado ni un día en once años. Vamos que se conocen por fotos.
