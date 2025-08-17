Abuelos que ponen límites al cuidado de sus nietos: “no quiero ser la canguro”

En España, el 85% de los abuelos se hace cargo de los niños de sus hijos, la mayoría de forma habitual y a diario, pero cada vez son más los que rompen con esta tendencia, no porque no los quieran, sino para disfrutar de su jubilación. Muchas veces los abuelos “ejercen de padres sustitutos a una edad a la que no les corresponde asumir unas responsabilidades continuas”, que pueden derivar en sobrecarga física y mental, ansiedad, trastornos del sueño, descompensación de los niveles de azúcar, tristeza, aislamiento social y falta de autocuidado.