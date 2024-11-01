¡Con los abuelitos no! Despiden al trabajador que corrió a adultos mayores en cafetería de la Roma  

Un video grabado en la colonia Roma Norte desató indignación en redes sociales: un empleado del Ding Dong Café pidió a un grupo de adultos mayores levantarse de unas bancas públicas argumentando que eran “exclusivas para clientes”. La acción fue calificada como discriminatoria y generó un intenso debate sobre empatía, inclusión y el respeto a los espacios públicos. Tras la presión social, el negocio despidió al trabajador y ofreció disculpas, además de anunciar capacitaciones internas.