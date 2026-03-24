Absuelto en Cáceres por quebrantar una orden de alejamiento ante inconsistencias en el sistema de control

La Audiencia Provincial de Cáceres ha absuelto a un hombre acusado de un delito de quebrantamiento de condena al apreciar dudas sobre la fiabilidad del sistema tecnológico utilizado para controlar la orden de alejamiento a favor de su ex pareja. El tribunal considera que el sistema telemático gestionado por el Centro COMETA, presenta "inconsistencias que impiden sostener una condena penal con la certeza exigida". El hombre había sido condenado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres.