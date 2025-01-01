Absuelta la productora del caso "taquillazo" en el cine español

El Juzgado ha absuelto a la productora del delito contra la Hacienda Pública por el que fue acusada en el marco del caso conocido como “el taquillazo”. Según datos oficiales del ICAA, las ayudas al cine español superan actualmente los 80 millones. El sistema vincula parte de estas subvenciones al número de visionados en salas, con independencia de la recaudación. La sentencia considera que la conducta de la empresa (que declaró espectadores que accedieron con invitaciones costeadas por ella misma) no constituye delito.