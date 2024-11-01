edición general
Del "absentismo" a los trabajadores "repetidores": el lenguaje que culpabiliza a quienes están de baja médica

El debate sobre el aumento de las ausencias por enfermedad está plagado de palabras y expresiones que deslizan la voluntariedad o el supuesto abuso en la incapacidad, no sustentado en datos

YSiguesLeyendo
esclavistas, sabéis cuánto es vuestro "absentismo" en horas trabajadas ("horas extras") y nunca jamás pagadas? pues eso: www.meneame.net/story/horas-extra-no-pagadas-disparan-53-impiden-creac
kumo
El que no tenga en su curro jetas que se aprovechan de las bajas que tire la primera piedra.
taSanás
Culpabiliza a los que se aprovechan del sistema. Un sistema que tiene controles para que eso no ocurra y por tanto la duda acaba sembrándose sobre todos.

No nos olvidemos, en España hemos asumido hasta en el lenguaje que las bajas se "cogen" no que te las dan... algo que explica perfectamente el acercamiento general al tema..
