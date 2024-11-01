ABREME EL CU*O - Luz Vergada (1968) - Cantoscena  

"En 1967, en Italia, se publicó una canción destinada a provocar un enorme escándalo: “Aprimi il Cu*o”, interpretada por la legendaria icono del underground italiano, Vera Luna. El sello al que pertenecía —Cantoscena, un colectivo especializado en producciones al límite de la obscenidad (especialmente para aquella época)— decidió contactar con la intérprete vasca Luz Vergada, amiga personal de Vera Luna, para proponerle una versión en castellano del mismo tema."