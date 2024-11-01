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Abraham Newman, analista internacional: “el neomonarquismo de Trump nos ayuda a comprender por qué EE.UU. está tan cerca de la Argentina”

Abraham Newman, analista internacional: “el neomonarquismo de Trump nos ayuda a comprender por qué EE.UU. está tan cerca de la Argentina”

Un mundo impulsado no por intereses nacionales, sino por los de gobernantes personalistas y su corte, sus élites privilegiadas. Y es que así es como funcionó la política internacional durante la mayor parte de la historia. Pensemos en Rusia, Hungría, Turquía o la India. Muchos países se han ido alejando del tipo de estilo de gobernanza interna hacia uno que gira más en torno a gobernantes personalistas que luego alimenta este tipo de orden internacional neomonárquico.

| etiquetas: argentina , estados unidos , neomonarquía
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