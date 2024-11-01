Abogánsters (capítulo 2): La estrecha relación entre el lobby sionista ACOM y la trama criminal que persigue a Pablo Iglesias y a Canal Red

SrLiberal, que ahora predica que acosar en redes es delito, dedicó gran parte de su actividad en estas a practicar el señalamiento y la criminalización desde mucho antes de que le quitáramos la careta. Este sujeto sí que doxeaba a sus víctimas por motivos ideológicos; Aiman Bardisi y Adrián Fernández pueden dar constancia de ello. A ambos, después de identificarlos, los arrojó a las fauces de Ángel Mas Murcia y sus acólitos de ACOM para que los trituraran judicialmente.