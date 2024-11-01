Un abogado que lo perdió todo por defender la justicia y unos hermanos al borde del desahucio. En la Andalucía de las últimas décadas, marcada por redes clientelares, corrupción urbanística y tramas de financiación irregular, pocos nombres han sido tan incómodos para el poder como el de Francisco José Sánchez del Águila Ramón. Abogado y presidente de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAYT), dedicó su vida a denunciar lo que otros callaban: irregularidades en la Junta
En cualquier caso nos queda mucho por hacer, sobre todo si es un caso tipo Ana Garrido, a la que hemos dejado tirada tras tener la valentía y la ética de hacer lo correcto. En su caso, enfrentarse a la mafia que se esconde tras la siglas PP.
es.wikipedia.org/wiki/Ana_Garrido_Ramos
No olvidemos tampoco a Dionisio Moreno, el abogado que tumbó a la banca con el caso Aziz: www.meneame.net/story/abogados-importantes-abogados-dan-importancia