El Abogado General de la UE deja en manos del Supremo la conversión de miles de empleados públicos temporales en fijos

La remisión de la justicia europea al Supremo español es importante porque lo que diga este tribunal, en unificación de doctrina, marcará el camino de todas las futuras sentencias al respecto. De hecho, existen muchas sentencias sobre este asunto en distintas instancias que están paralizadas a la espera del pronunciamiento del Supremo. Hasta el momento, este tribunal se ha mostrado en contra de hacer fijos automáticamente a quienes sufran abuso de temporalidad

#1 Ovidio
Esperemos que desde el TS no permitan esa aberración de la conversión directa de temporales en fijos. Que a lo que se obligue sea a convocar la oposición para que puedan competir todos.
#6 indi11
#1 pues en CYL ya te digo yo que no. Si tienes méritos entras, si no ya puedes ponerle velas a san antonio...Si los concursos oposición ya tienen trampa, las estabilizaciones (lista de meritos) y consolidacion (examen de 1000 preguntas que te da la admin con solo 25 temas de la parte común, para comparar, el concurso oposición tiene 136 temas de los que la parte común son 36) ni te cuento. Y todos válidos a ojos del juzgado.
comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281
rob #4 rob
Para el que no pueda acceder a la noticia:

EL PAÍS


El Abogado General de la UE defiende dejar en manos del Supremo la conversión de miles de empleados públicos temporales en fijos
El jurista deja la puerta abierta a convertir en indefinidos a estos trabajadores al no encontrar sanciones suficientes en la ley española para evitar el abuso de temporalidad


Colectivos de trabajadores interinos durante la concentración frente al Congreso de los Diputados, este martes en Madrid.
FERNANDO VILLAR…   » ver todo el comentario
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Haber estudiao (oposiciones)
#3 Jodere
Muro de pago.
rob #5 rob *
#3 El voto "muro de pago" indica que no se puede leer la noticia sin pagar o sin registrarse antes. Quedan excluidos de esta etiqueta aquellos muros porosos en los que es posible leer la noticia sin pagar y sin registrarse pero queda limitado a un número de enlaces al mes, porque se entiende que hay maneras de ver la noticia sin hacer ninguna de las dos cosas.
