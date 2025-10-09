El Abogado General de la UE deja en manos del Supremo la conversión de miles de empleados públicos temporales en fijos

La remisión de la justicia europea al Supremo español es importante porque lo que diga este tribunal, en unificación de doctrina, marcará el camino de todas las futuras sentencias al respecto. De hecho, existen muchas sentencias sobre este asunto en distintas instancias que están paralizadas a la espera del pronunciamiento del Supremo. Hasta el momento, este tribunal se ha mostrado en contra de hacer fijos automáticamente a quienes sufran abuso de temporalidad
| etiquetas: lavarse , las , manos
comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281
EL PAÍS
El Abogado General de la UE defiende dejar en manos del Supremo la conversión de miles de empleados públicos temporales en fijos
El jurista deja la puerta abierta a convertir en indefinidos a estos trabajadores al no encontrar sanciones suficientes en la ley española para evitar el abuso de temporalidad
Colectivos de trabajadores interinos durante la concentración frente al Congreso de los Diputados, este martes en Madrid.
FERNANDO VILLAR… » ver todo el comentario