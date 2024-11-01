Abigail Spanberger se convierte en la primera mujer gobernadora de Virginia en una toma de posesión histórica

Spanberger hizo campaña con la promesa de proteger la economía de Virginia de las tácticas agresivas del Gobierno de Trump. Durante la campaña, habló sobre los recortes a la función pública desde la Casa Blanca, el aumento de los costos de bienes y los cambios que afectan al sistema de salud del estado, ya de por sí frágil...
Ahora falta saber si la primera gobernadora mujer de Virginia será igual de rancia y conservadora que todos los gobernadores del Bible Belt americano: Negar la evolución, perseguir el aborto, etc.