Abigail Spanberger se convierte en la primera mujer gobernadora de Virginia en una toma de posesión histórica

Spanberger hizo campaña con la promesa de proteger la economía de Virginia de las tácticas agresivas del Gobierno de Trump. Durante la campaña, habló sobre los recortes a la función pública desde la Casa Blanca, el aumento de los costos de bienes y los cambios que afectan al sistema de salud del estado, ya de por sí frágil...

... El Partido Demócrata en Virginia ganó 13 escaños en la Cámara de Delegados un año después de las sorprendentes derrotas del partido a nivel nacional en las elecciones presidenciales de 2024. Los demócratas en la legislatura estatal prometieron trabajar con Spanberger para impulsar su ambiciosa agenda, que incluye redibujar los distritos congresionales del estado antes de las elecciones intermedias de este año.
el gerrymandering, esa gloriosa muestra de la gran tradición democrática yanki.

Ahora falta saber si la primera gobernadora mujer de Virginia será igual de rancia y conservadora que todos los gobernadores del Bible Belt americano: Negar la evolución, perseguir el aborto, etc.
