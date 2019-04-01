edición general
4 meneos
8 clics
Aben Aire, el buen valí de Sarakusta

Aben Aire, el buen valí de Sarakusta

Abd al-Rahmán III al Nasir —el primer gran califa de Córdoba, que gobernó entre 912 y 961 — dio unidad al mundo musulmán hispano, eliminando para ello a los distintos focos disgregadores existentes en la Península cuando él se hizo cargo del emirato. El valle del Ebro constituía uno de esos focos (...) decidió nombrar valí de Sarakusta a Aben Aire, un capitán de su ejército y hombre de su entera confianza, quien, con su acertado y ponderado gobierno, dejó un gratísimo recuerdo en la ciudad.

| etiquetas: aben aire , valí , saraqusta , zaragoza , valí , abd al-rahmán iii
3 1 0 K 56 cultura
2 comentarios
3 1 0 K 56 cultura
Deckardio #1 Deckardio
A veces me pregunto si hubiera surgido un laicismo fuerte desde la cultura islámica, caso de haber sobrevivido políticamente parte de Al-andalus. Podría ser buen tema para un libro.
0 K 18
Pacman #2 Pacman
#1 en la península ibérica? No lo dudes que hubiera pasado
Tendríamos la actual situación. Algunos muy religiosos, de golpe en el pexo y otros que solamente usarian las fiestas para cachondeo.
1 K 29

menéame