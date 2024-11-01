edición general
3 meneos
9 clics
Las abejas podrían decirnos si es posible usar las matemáticas para hablar con extraterrestres

Las abejas podrían decirnos si es posible usar las matemáticas para hablar con extraterrestres

Las abejas poseen ciertas habilidades de cálculo, a pesar de sus reducidos cerebros. Algo que deja entrever que podría tratarse de un lenguaje universal.

| etiquetas: matemáticas , abejas , lenguaje
3 0 0 K 44 ciencia
1 comentarios
3 0 0 K 44 ciencia
sleep_timer #1 sleep_timer
La Abeja Maya lo hacía con las tribus precolombinas.
0 K 11

menéame