3
meneos
9
clics
Las abejas podrían decirnos si es posible usar las matemáticas para hablar con extraterrestres
Las abejas poseen ciertas habilidades de cálculo, a pesar de sus reducidos cerebros. Algo que deja entrever que podría tratarse de un lenguaje universal.
matemáticas
abejas
lenguaje
ciencia
#1
sleep_timer
La Abeja Maya lo hacía con las tribus precolombinas.
