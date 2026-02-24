·
2
meneos
12
clics
Abascal rechaza el decálogo del PP: "Es como si tratasen con salvajes y pretendieran domar a Vox"
Santiago Abascal, líder de Vox, ha manifestado este martes en Antena 3 su malestar ante el "marco de negociación" que el Partido Popular pretende.
|
etiquetas
:
abascal
,
decálogo
,
pp
,
salvajes
,
negociación
,
vox
1
1
0
K
25
politica
5 comentarios
#2
Ratoncolorao
Salvajes sí. Y racistas, homófobos, machistas y se quedaron con el dinero de las víctimas de la dana.
0
K
20
#1
HeilHynkel
Sin
como
Santiago, sin
como
.
0
K
13
#4
Suleiman
Por lo visto la genuflexión no es suficiente para VOX. Se tendrán que quitar los calzoncillos, si es que todavía los llevan el PP ..
0
K
13
#3
Kantinero
*
Que ya se han dicho el SI pero no se ponen de acuerdo, que si con mi cura en mi parroquia, que si los invitados de tu madre no me gustan, lo normal
0
K
12
#5
makinavaja
Feijoo ya está mirando rodilleras....
0
K
12
